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Çocuklarımız için mücadelemiz hiç bitmeyecek

BURSA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:31 | Son Güncelleme

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu bir yaşam felsefesi haline getirmelerine, her türlü bağımlılık ile kötü alışkanlıktan uzak durmaları adına mücadelemiz devam edecektir dedi.Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’e ilçemizde yapılan basketbol sahaları ve Matay Halı Sahası hakkında bilgi alışverişinde bulunup, katkılarından dolayı teşekkür ettim.

Çocuklarımız için mücadelemiz hiç bitmeyecek

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu bir yaşam felsefesi haline getirmelerine, her türlü bağımlılık ile kötü alışkanlıktan uzak durmaları adına mücadelemiz devam edecektir dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’e ilçemizde yapılan basketbol sahaları ve Matay Halı Sahası hakkında bilgi alışverişinde bulunup, katkılarından dolayı teşekkür ettim. Gençlerimizin yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşıyla tanışmalarına, spor kültürünün tabana yayılmasına, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesine, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu bir yaşam felsefesi haline getirmelerine, her türlü bağımlılık ile kötü alışkanlıktan uzak durmaları adına mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

Çocuklarımız için mücadelemiz hiç bitmeyecek

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