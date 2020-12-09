YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız"

"Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.12.2020 09:16 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik “Gönüllülük Uygulamaları” dersinin toplantısı online olarak gerçekleştirildi.Toplantıya ilişkin açıklama yapan KSBÜ Öğretim Üyesi Doç.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik “Gönüllülük Uygulamaları” dersinin toplantısı online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya ilişkin açıklama yapan KSBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Özatik, “Oluşturulan projeleri Young Guru Academy (YGA) gibi sosyal sorumluluk projelerinin sunulduğu ve Türkiye’den pek çok üniversitenin katıldığı proje yarışmalarına sunmayı planlıyoruz. Buralarda belli dereceler alınması durumunda, öğrencilerimiz YGA ile birlikte belli eğitimler alacaklar. Böylelikle de projelerini Türkiye çapında yaygınlaştırmayı hedefliyorlar” dedi.
KSBÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin katıldığı Gönüllülük Uygulamaları dersinin toplantısı Doç. Dr. Yasemin Özatik tarafından yapıldı. Doç. Dr. Özatik, “Dersi seçen öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri hazırlayacaklar. Öğrencilerimizin fikirleri doğrultusunda neler yapılabileceğini konuştuk. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz hazırladıkları fikirleri bizlere ulaştıracak ve bunları proje haline getireceğiz. Ardından tekrar bir toplantı düzenleyerek, projelerin sunumlarını yapacaklar ve projelerini bir sonraki dönemde hayata geçirecekler” şeklinde konuştu.
Öğrencilerin ekip halinde çalışacağını ifade eden Özatik, şunları söyledi: “Öğrenciler gruplara ayrılarak projelerle ilgili çalışmalar yürütecekler. Burada ekip halinde çalışmanın verdiği hazzı tatmış ve öğrenmiş olacaklar. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi hazırlamayı öğrenerek bu projeleri daha sonraki aşamada hayata geçirmiş olacaklar.”

"İnternet oyunları ve televizyon programlarına yöneldiler"
Toplantıda pek çok proje üzerine konuşulduğunu ifade eden Doç. Dr. Özatik, “Örneğin içinde bulunduğumuz süreçte okul öncesi eğitim gören çocuklar evdeler ve internetle çok haşir neşir oluyorlar. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar pandemi sürecinde eve bağlı kaldılar. Bu nedenle internet oyunları ve televizyon programlarına yöneldiler. Bunu önleyebilmek amacı ile öğrencilerimiz Beyaz Önlüklü Masallar adı altında bir proje düşündüler. Bu proje ile küçük çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyorlar” ifadelerini kullandı.
Özatik, verimli geçen toplantının düzenli olarak her hafta yapılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:01
Öğle
12:57
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Çarşı Zeytinler Eczanesi
Merkez
Kama Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.