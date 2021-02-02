YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden’ projesi sahiplerine ulaştı

‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden’ projesi sahiplerine ulaştı

02.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden’ projesi sahiplerine ulaştı

‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden’ adlı proje ile yola çıkan Antalya Anadolu Hastaneleri, başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağışlanan hediyeleri Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı’na teslim etti.“Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” adlı projede hem hastalardan hem de Antalya ve Lara Anadolu Hastaneleri çalışanlarından gelen hediyeler, 30 Ocak Cumartesi günü Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı’na (AYÇOV) teslim edildi.

‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden’ adlı proje ile yola çıkan Antalya Anadolu Hastaneleri, başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağışlanan hediyeleri Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı’na teslim etti.
“Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” adlı projede hem hastalardan hem de Antalya ve Lara Anadolu Hastaneleri çalışanlarından gelen hediyeler, 30 Ocak Cumartesi günü Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı’na (AYÇOV) teslim edildi. Hastanelerin Pazarlama ve İletişim Direktörü Özge Üngüt, AYÇOV Mali ve İdari İşler Müdürü Pınar Yakşi ve AYÇOV Eğitim Koordinatörü Arzu Aslaner bu etkinlikte çocuklarla için bir araya geldi.

“Her şey çocuklarımız için”
İletişim Direktörü Özge Üngüt, bizim için çocuklarımızı mutlu etmek, gülümsetmek ve yanlarında olmak bizim için çok değerli. Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızla en kısa zamanda tekrar bir araya gelmekten ve yeni projelerde yer almaktan memnuniyet duyarız” dedi.
AYÇOV Mali ve İdari İşler Müdürü Pınar Yakşi ise, “Çocuklarımız için düzenlediğiniz sosyal sorumluluk projeniz ile gösterdiğiniz duyarlılık ve değerli yardımlara teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden’ projesi sahiplerine ulaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:16
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Elvan Eczanesi
Muratpasa
Engin Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Gültalya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor

Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor

Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor

Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor

Muratpaşa’da 15 milyon 543 bin 241 kilo atık toplandı

Muratpaşa’da 15 milyon 543 bin 241 kilo atık toplandı

Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.