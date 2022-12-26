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  4. Çocukların araba sevdasıyla gelen kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

Çocukların araba sevdasıyla gelen kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

26.12.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 ay önce otomobilin su terfi istasyonu duvarına çarpmasıyla 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Salkımevler Mahallesi 3524 Sokak üzerinde 24 Kasım günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Mehmet Baran Sönmez’in kullandığı 07 AHP 082 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin atıl durumdaki su terfi istasyonunun duvarına çarpması sonucu meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Emirhan Topalak (14), Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Araç sürücüsü Sönmez (17) ve Hasan Hüseyin Erol (17) hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaralılardan Hasan Hüseyin Erol, 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

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