Çocukların doktor gözetiminde olmasının önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, "Çocukların yenidoğandan itibaren belirli periyotlarla doktor gözetiminde olmaları yaşanacak bir sağlık sorunun erken teşhisinde önemlidir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, özellikle pandemi döneminde ailelerin sıkça akıllarına geldiği çocuklarımızı sağlıklıyken de doktora götürmeli miyim sorusuna yanıt verdi. Çocukların yenidoğandan itibaren belirli periyotlarla doktor gözetiminde olmalarının yaşanacak bir sağlık sorunun erken teşhisinde önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, "Özellikle pandemi döneminde ailelerin evde kalan çocuklarını iyi gözlemlemelidir. Çocukların iki yaşından itibaren özellikle büyüme ve gelişmesini değerlendiriyoruz. Bu dönemde beyinsel ve boy kilo olarak büyümesine ve gelişmesine değerlendirerek yaşanacak bir sağlık sorununda erken müdahale imkanı oluyor. Burada göz muayenesi, kalça çıkığı ve diğer sağlık sorunlarında yaşanacak problemler için doktora geç gelinmemesi çok önemlidir. Biz buradan ailelere evde kalan çocuklarını takip etmelerini oluşacak sağlık sorunlarında hiç beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz. Pandemi döneminde bizler sağlık çalışanları olarak hastanemizde her türlü güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Aileler güvenle gelebilirler. Çünkü sağlık ertelenmez" diye konuştu.

