Çocukların eğitimine destek için SYDV'lere 186 milyon lira kaynak aktarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 186 milyon lira kaynak aktaracaklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, kaynak aktarımının 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacağını belirtti.

Dönemsel ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik yapılan yardıma ilişkin Bakan Yanık, "Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimlerini desteklemek için böyle bir yardımda bulunuyoruz. Halihazırda SYDV'lerimize her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi ailelerimize nakdi ve ayni yardımlar yapıyoruz. Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatına devam eden çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olduklarının altını çizen Yanık, "Tüm il ve ilçelerde bulunan SYDV'lerimizin belirlemiş olduğu ihtiyaçlara göre aktardığımız bu kaynak, nakdi olarak verilmesinin yanı sıra ayakkabı, bot, kışlık kıyafet şeklinde dağıtılabilecek. Bu kapsamda okulların açılmasıyla çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 186 milyon lira kaynak aktarıyoruz." bilgisini verdi.

- "Her ay düzenli olarak sosyal ve ekonomik destek veriyoruz"

Yanık, çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için Bakanlıkça birçok destekte bulunduklarını hatırlatarak, Türkiye'nin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocukların eğitimden mahrum kalmamasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda çocukların okula devam etmesi için ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verildiğini de ifade eden Yanık, buna ek olarak, çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere "şartlı eğitim yardımı" desteği verdiklerini belirtti.

Bakan Yanık, Kovid-19 salgınının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm imkanların kullanıldığına dikkati çekti.

Bakanlığın güçlü bir sosyal yardım sisteminin olduğunun altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yürütülen salgın yardım programları ile dönemsel ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Kovid-19 pandemisinin ülkemizde görülmesinin ardından gerek nakdi gerekse de ayni yardımları hızlı ve etkin şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık."

