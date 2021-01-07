YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı

Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2021 16:21 | Son Güncelleme

Aydın’da çocuklar arasında başlayan kavgaya aileleri de müdahil olunca mahalle birbirine girdi.Olay, Aydın merkez Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’da çocuklar arasında başlayan kavgaya aileleri de müdahil olunca mahalle birbirine girdi.
Olay, Aydın merkez Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta iki ailenin çocukları henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya çocukların aileleri de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye Çevik Kuvvet ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafları biber gazı kullanarak güçlükle ayırırken, 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:51
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Can Eczanesi
Nazilli
İrem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.