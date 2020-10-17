Çocukların korkulu rüyasına tahliye kararı

Eskişehir’de hakkında iki farklı çocuğa ‘cinsel istismar’ suçunu işlediğini gerekçesiyle ayrı ayrı dava açılan sanık, dosyaların birinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırılırken, tutuklu geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verildi.

Eskişehir’de Sümer Mahallesinde bulunan bir parkta oturan M.Ö., yanına gelen Selahattin A., ‘cinsel istismar’ suçunu işleyerek kaçtı. Önce vatandaşlardan yardım isteyen M.Ö., ardından polis ekiplerine şüphelinin eşkalini anlattı. Kısa sürede yakalanan Selahattin A., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili açılan davada karar çıktı. Sanığın aynı suçtan farklı bir dosyadan da yargılanmasının olduğu öğrenildi. Sanık Korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yaşadığı olayı anlatan küçük yaştaki M.Ö., “Parkta oturuyordum. Yanıma geldi. Kalktım arkamdan geldi. Sonra tekrar oturduk. Orada bana dokunmaya başladı, ardından kendisine dokunmamı istedi. Ben de geçen vatandaşlardan yardım istedim. Yardım istediğimi anlayınca kaçtı” diye ifade verdiği belirtildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Selahattin A., “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Kararını açıklamayan mahkeme heyeti, ‘Sarkıntılık boyutunda cinsel istismar’ işlediği gerekçesiyle sanığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırırken, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi.

Öte yandan, sanığın 16 Mart 2020 tarihinde çarşı merkezden evine gitmekte olan 13 yaşındaki bir erkek çocuğu da hamama götürmeye çalıştığı, ardından ailenin şikayeti üzerine hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldığı öğrenildi.

