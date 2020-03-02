YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çocukların oyun alanlarını dezenfekte edildi

Çocukların oyun alanlarını dezenfekte edildi

AYDIN HABERLERİ  | 02.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Son dönemde artan salgın hastalıklara karşı harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da çocukların yoğun olarak kullandığı parkları ve oyun gruplarını dezenfekte etti.Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) veznelerinde de dezenfeksiyon çalışması yaparak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları hijyenik hale dönüştürdü.Daha önce toplu ulaşım araçlarında ve otobüs terminallerinde hijyen çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürüttüğü çalışmalar kapsamında il genelindeki parkları ve çocuk oyun gruplarını ilaçlayarak dezenfekte etti.

Son dönemde artan salgın hastalıklara karşı harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da çocukların yoğun olarak kullandığı parkları ve oyun gruplarını dezenfekte etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) veznelerinde de dezenfeksiyon çalışması yaparak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları hijyenik hale dönüştürdü.
Daha önce toplu ulaşım araçlarında ve otobüs terminallerinde hijyen çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürüttüğü çalışmalar kapsamında il genelindeki parkları ve çocuk oyun gruplarını ilaçlayarak dezenfekte etti. Ekipler ayrıca vatandaşların yoğun olarak işlem yaptığı Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ veznelerinde de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Vatandaşlar salgın hastalıklara karşı tedbir amaçlı yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Halk sağlığını önemsiyoruz”
Yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın kış aylarında etkisini yoğun olarak gösteren salgın hastalıklara karşı korunması önceliklerimiz arasında. Bunun için ortak kullanım alanlarında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerimize devam ediyoruz. Aileler çocuk parklarımıza çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilir. Vatandaşlarımız da veznelerimizi hastalık riskini düşünmeden kullanabilir. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tut’un köyleri artık daha temiz

Aydın Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:32
Öğle
13:26
İkindi
16:37
Akşam
19:10
Yatsı
20:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Canver Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.