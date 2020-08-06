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Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli

SAMSUN HABERLERİ  | 06.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

Uzmanlar, okul başlamadan çocuğun tüm sağlık kontrollerinin yapılması konusunda uyarılarda bulundular.Okulların açılmasına günler kala uzmanlar ailelerinin bu süreçte mutlaka çocuklarının sağlıklarıyla ilgili olarak özellikle, çocuk genel sağlığı muayenesi, kulak burun boğaz muayenesi, göz muayenesi ve çocuk psikiyatrisi muayenesinin ihmal edilmemesi uyarısını yaptılar.Büyük Anadolu Hastaneleri çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorları çocukların okul başarısında büyük etkisi olan bazı sağlık sorunlarıyla ilgili olarak erken müdahalenin uygun olabileceğini söyledi.

Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli

Uzmanlar, okul başlamadan çocuğun tüm sağlık kontrollerinin yapılması konusunda uyarılarda bulundular.
Okulların açılmasına günler kala uzmanlar ailelerinin bu süreçte mutlaka çocuklarının sağlıklarıyla ilgili olarak özellikle, çocuk genel sağlığı muayenesi, kulak burun boğaz muayenesi, göz muayenesi ve çocuk psikiyatrisi muayenesinin ihmal edilmemesi uyarısını yaptılar.
Büyük Anadolu Hastaneleri çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorları çocukların okul başarısında büyük etkisi olan bazı sağlık sorunlarıyla ilgili olarak erken müdahalenin uygun olabileceğini söyledi. Özellikle çocuk sağlığı muayenesi, kulak burun boğaz muayenesi, göz muayenesi, çocuk psikiyatrisi muayenesi gibi çocuklarda oluşabilecek sağlık sorunlarının erken zamanda müdahalenin önemli olduğunu belirten uzman doktorlar, "Yapılacak olan bu kontroller, çocuğun sağlıklı, verimli ve başarılı bir ders yılı geçirebilmesi açısından büyük önem arz eder. Düzenli sağlık kontrolleri sayesinde çocuklarda olası ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini daha erken dönemde belirlenerek hem daha ciddi sorunların oluşumu önlenebilir hem de çocuğun okul başarısı artırılabilir. Bu muayeneler esnasında yapılacak tetkiklerde ‘tam kan sayımı - demir, demir bağlama kapasitesi - ferratin - vitamin B12, vitamin, D - serbest T4 ve TSH’ değerlerine de bakılacağından oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarında erken tanısında önemlidir. Yine çocuklarda yaşanan kulak, burun, boğaz ve görme problemleri, ders başarısını etkileyebilir. Göz bozuklukları konusunda önlem alınmadığında, çocuk okulda tahtayı iyi göremez ve dersleri takip edemez. Bu anlamda okula başlamadan önce çocuğunuzun tüm sağlık kontrollerini yaptırarak yeni öğretim yılını daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmesine destek olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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