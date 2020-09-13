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Çocukların spor malzemesi isteğini Büyükakın karşıladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez’de spor malzemesi isteyen çocuklar için gerekli talimatları vererek yüzlerini güldürdü.Körfez İlçesi Hereke Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesabından ulaşarak spor malzemesi istedi.

Çocukların spor malzemesi isteğini Büyükakın karşıladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez’de spor malzemesi isteyen çocuklar için gerekli talimatları vererek yüzlerini güldürdü.
Körfez İlçesi Hereke Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesabından ulaşarak spor malzemesi istedi. Çağrıyı gören Başkan Büyükakın, “Çocukların istediği malzemeler en kısa zamanda ulaştırılsın” talimatı verdi. Talimat doğrultusunda harekete geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da gerekli malzemeleri temin ettikten sonra çocukların yanına gitti. İstedikleri malzemelere kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
MUTLULUKLARI GÖZLERİNE YANSIDI
Başkan Büyükakın’ın adına çocuklara istedikleri malzemeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü yetkilileri ulaştırdı. Formalar için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden gençler, “Başkanımız bizim ihtiyacımız olan tüm malzemeleri gönderdi. İnşallah burada giydiğimiz Kocaelispor formalarını büyüyünce de giymek istiyoruz. Bize bu imkânı veren Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Çocukların spor malzemesi isteğini Büyükakın karşıladı

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