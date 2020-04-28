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Çocukların virüs kaygısını azaltmak için kitap hazırladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Kastamonulu eğitimci yazar Erdoğan Ergin, yeni tıp korona virüs salgını nedeniyle çocuklarda oluşabilecek kaygıyı azaltmak için Dr.

Çocukların virüs kaygısını azaltmak için kitap hazırladı

Kastamonulu eğitimci yazar Erdoğan Ergin, yeni tıp korona virüs salgını nedeniyle çocuklarda oluşabilecek kaygıyı azaltmak için Dr. Çınar isimli kitabı kaleme aldı.
Görme engelliler ve okul öncesindeki çocukların erişimi için sesli olma özelliğine sahip kitap, aynı zamanda duyma engelliler için de işaret diliyle dijital platformlarda yerini aldı.
Çocuklardaki kaygıyı, çocuk kitaplarıyla azaltabilmeyi amaçlayan gönüllü ekipte yazar olarak Erdoğan Ergin yer alırken, Zeynep Rumeysa Araçlı resimledi, Edibe Koç editörlüğünü yaptı, Sema Yaylı seslendirdi, Mesut Yazıcı işaret dili ile anlattı.
Yeni tıp korona virüs ve salgın hastalıklardan korunmak için alınacak önlemlerin 4-8 yaş aralığındaki çocukların anlayabileceği dille uyarlanan kitap, ebeveynlerin kurması gereken iletişim hakkında da hikayeleştirilmiş şekilde örnek vermesiyle beğeni topladı.
“Dr. Çınar” kaygıyı azaltıyor
Kitabın kaygıyı azalttığını belirten Kastamonulu Eğitimci Yazar Erdoğan Ergin, “Virüsün şirinleştirilmediği kitapta, korona ifadesi yer almıyor. Virüsle mücadelede kaygının aşağı çekilebilmesi için de çözümü çocukların bulması gerektiği vurgulanıyor.Çocuklar başta olmak üzere herkes için hazırlanan bu projede yer almak gurur vericiydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. dedi.

Çocukların virüs kaygısını azaltmak için kitap hazırladı

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