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Çocukların yokluğunda parklar eşeklere kaldı

23.03.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da boş bir oyun parkında görülen eşek, yüzleri gülümsetti.

Çocukların yokluğunda parklar eşeklere kaldı

Çocukların telefon ve tablet gibi elektronik cihazlara olan ilgi, fiziksel aktivite ve açık hava aktivitelerine olan ilgilerini oldukça azalttı. Bu durum apartman önlerinin ve oyun parklarının boş kalmasına sebep oldu. Eskisi kadar rağbet görmeyen parklarda, çocukların tatlı gürültüsü yerini derin bir sessizliğe bıraktı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki Dedeköy Mahallesi’nde, çocukların yokluğunda boş bir oyun parkında görülen eşek, yüzlerde gülümsemeye sebep oldu. Adeta parka sahip çıkarcasına, etrafında yetişen otlarla beslenen eşek, kendisini gören vatandaşların kısa süreliğine ilgi odağı oldu.


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