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Çocuklarını dilendiren 12 aileye işlem yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çocuklarını dilendirdiği tespit edilen 12 aileye para cezası uygulandı.Kayseri’de polis ekipleri tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 12 aileye, Türk Ceza Kanununun 233.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çocuklarını dilendirdiği tespit edilen 12 aileye para cezası uygulandı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 12 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan, 53 şahsa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.
Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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