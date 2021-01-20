Çocuklarını dilendiren 7 aileye işlem yapıldı

Kayseri’de; mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan 7 çocuğun ailesine işlem yapıldı.

15 Aralık 2020 - 14 Ocak 2021 tarihleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 7 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’ suçundan, 44 şahsa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalara devam edildiği bildirildi.

