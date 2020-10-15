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Çocuklarını geri almak isteyen kadın intihara kalkıştı

EDİRNE HABERLERİ  | 15.10.2020 18:10 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde çocuklarını Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden geri almak isteyen kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlık arasında bulunan merdivene çıkarak intihara kalkıştı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde çocuklarını Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden geri almak isteyen kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlık arasında bulunan merdivene çıkarak intihara kalkıştı. Sinirlerine hakim olamayan kadını polis sakinleştirerek ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce E.T.’nin 3 çocuğu, gerekli bakımı yapamadığı için Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kendisinden alınarak yurda yerleştirildi. Aradan geçen zamandan sonra, E.T. bugün 16.00 sıralarında Keşan Kaymakamlığı’na çocuklarını geri istemek üzere geldi. Bu sırada, sinir kontrolünü kaybeden kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hükümet Konağı arasında kalan yangın merdivenlerine çıktı. Merdivenlerin en son katına gelen E.T., bir bacağını boşluktan dışarı çıkararak intihara kalkıştı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye gelen polisler, yangın merdiveninden atlamak üzere olan kadını vazgeçirmeye çalıştı. Müzakereci polislerin kendisiyle konuşarak sakinleştirmeye çalıştığı kadın, uzun uğraşlar sonunda bulunduğu yerden inmek için ikna edildi.
Merdivenlerden indirilen E.T., Keşan İlçe Emniyetine ifadesi alınmak üzere götürüldü.

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