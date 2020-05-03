Çocuklarını yakınlarına emanet eden doktor çift Kovid-19 mesaisinde

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Duru Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 aydan bu yana iki oğlundan ayrı olduğunu söyledi.

- "Anne sen hastalarını bizden daha çok seviyorsun"

Üç yıldan bu yana astım tedavisi gördüğünü ifade eden Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Rahatsızlığım nedeniyle izne ayrılabilme imkanım varken ayrılmadım. Karı koca devlette doktor olanların küçük çocuklarına bakabilmeleri için Sağlık Bakanlığı izin hakkı sağladı ama eşim ve ben baştan beri hiç izin almayı düşünmedik çünkü bu bizim işimizdi. Zaten sayımız az, ben izin alırsam diğer arkadaşım nasıl devam edecek? O yüzden bu süreçte izin almadan çalıştık. Büyük oğlum bir gün telefonda 'Anne sen hastalarını bizden daha çok seviyorsun. İzin alabilecekken izin almadın.' dedi. Ona hastalara bizim bakmamız gerektiğini, o hastalara bizler bakmazsak, kimlerin iyileştirebileceğini söyleyerek telkinde bulunmaya çalıştım. Yine bir gün oğlum 'ben sizi kaybetmeye hazır değilim' diye ağladı çünkü bizim başımıza bir şey gelmesinden endişeleniyordu ama bizim korunaklı fotoğraflarımızı göndererek, iyi olduğumuzu söyleyerek onları teselli etmeye çalıştık."

Çetinkaya, şu an çocuklarına dönüşümlü olarak yakınlarının baktığını, eşiyle aynı otelde kalmasına rağmen çalıştıkları hastaneler ve nöbet saatlerinin farklılığı nedeniyle ancak ayaküstü görüşebildiklerini aktararak "Hepimiz ayrı yerlerde gibiyiz. Bu bir seferberlik. Bu virüsle bir savaş. Biz üzerimize düşen görevi yapmak zorundaydık. Birbirimize sarıldığımız günler gelecek. Bizler de artık ailelerimizi özledik ve onlarla görüşmek istiyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak, sokağa çıkmayarak bu sürece biraz daha dikkat ederek devam edelim." ifadelerini kullandı.