Çocuklarının hastalığına çare bulunamayan Semen Ailesi, yetkililerden yardım istedi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan Semen ailesinin çocukları tedavisi olmayan bir hastalıkla pençeleşiyor. Sürekli kırmızı renkte kusarak dışkılayan çocuklarının gözlerinin önünde eriyip gitmesine dayanamayan 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Ceylan Semen ve inşaat işçisi 32 yaşındaki baba İbrahim Semen yetkililerden yardım istedi. Semen Ailesi, "Çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Ne olur çocuklarımıza yardımcı olsunlar. Gözümüzün önünde eriyip gidiyorlar. Çalmadık kapı bırakmadık ama hastalığın çaresini bulamadık" diye konuştular.

İncirliova’nın Gerenkova Mahallesi’nde yaşayan ev hanımı Ceylan Semen (24) ve inşaat işçisi İbrahim Semen (32) çiftinin çocukları tedavisi bulunamayan bir hastalıkla mücadele ediyor. Çiftin 3 çocuğundan ikisinde görülen ve henüz tedavisi bulunamayan hastalık için Semen Ailesi’nin çalmadığı kapı kalmadı. Özel ve devlet hastanelerine defalarca başvuran anne Ceylan ve baba İbrahim Semen, çocuklarına uygulanan tedavilerden şu ana kadar sonuç alınamadığını belirterek çaresiz bir durumda sağlık camiasından çocuklarının tedavisi için yardım beklediklerini söylediler.