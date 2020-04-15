Çocuklarınızı hayatlarınıza dâhil edin

Eğitim koordinatörü Özge Kolsuz Temür, Türkiye’de de etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle eğitim öğretimde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi sonucu yüz yüze eğitime ara verilmesi ile öğrencilerin bu süreci sıkılmadan geçirebilmeleri için ailelere büyük görev düştüğünü söyledi.

Eğitim koordinatörü Özge Kolsuz Temür, bu noktada ebeveynlere çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini öneriyor. Ebeveynlerin yoğun temposunda çocuklarıyla ilgilenemedikleri zamanları telafi edebilecekleri bir dönem içinde bulunduklarını vurgulayan Eğitim Koordinatörü Özge Kolsuz Temür, “Çocuklarınızı hayatlarınıza dahil edin. Birlikte yapılacak aktivitelerle evde de keyifli zaman geçirmek mümkün. Örneğin evde yapılacak basit bir yemekle çocuklar yemek yapımının tüm aşamalarını öğrenebilir. Onları sakındığımız birçok etkinlik ileride hayatına kazandırmamız gereken kazanımlardır” dedi.

Çocuklar hayatın her alanına şahitlik etsin.

Çocuklarla iletişim kurmak ve birlikte oyun oynamak onların sağlıklı gelişimi üzerinde etkili olurken, bu aktiviteler sonucu ev dağınıklığından korkulmamasını çünkü bunun öğrenme sürecinin çok önemli bir basamağı olarak görülmesi gerektiğini belirten Temür, bütün bu süreçlerden sonra çocuğun kendisini çok daha değerli hissedeceğini belirtti.

Aile fertlerinin bugüne kadar alışkın olmadıkları ölçüde birlikte vakit geçirmeleri gereken bu günlerde, evde düzen ve disipline de ihtiyaç duyulacağına işaret eden Temür, “Çocuğunuz sürekli size bakarak hayatta nasıl var olması gerektiğini öğrenir, konuşmalarınız ve davranışlarınızı izleyerek sizi tekrar eder. Çünkü çocuğunuz için en iyi model sizsiniz. Onun rol modeli olduğunuzu unutmayın. Gelecekte bilgi değil sorumluluk becerisine odaklanan bireyler değer kazanacak” dedi.

Üç yaşındaki bir çocuk oyuncaklarını toplayabileceğini, yere dökülenleri temizleyebileceğini ya da renkli çamaşırları beyazlardan ayırabileceğini, biraz daha büyük çocukların yerleri süpürmeye veya yemek hazırlanmasına yardımcı olabileceğini belirten Özge Kolsuz Temür, çocuğun yeteneklerinin gelişmesine yardım edilmesini ve kendi sorumluluğunu erken yaşta almasına izin verilen çocuğun okulda başarılı olmasının tesadüf olmadığını vurguladı.



