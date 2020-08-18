Çocuklarla mikro dünyaya yolculuk başladı

3” pandemi önlemleri kapsamında başladı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, kursiyer öğrencileri; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Serpil Uğraş, proje sorumluları Öğr. Gör. Dr. Nisa Sipahi, Hacer Dursun ve proje ekibi karşıladı. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Serpil Uğraş’ın açılış konuşmasını gerçekleştiği etkinlikte öğrencilere, TÜBİTAK tanıtılarak, etkinlik boyunca yapılacak çalışmalardan bahsedildi. “Mikrodünyaya Yolculuk” projesinin birincisinin 2015 yılında, ikincisinin ise 2016 yılında düzenlendiğini söyleyen Doç. Dr. Serpil Uğraş, bu etkinliklerde gerçekleştirilen çalışmaların görsellerini paylaşarak, proje ekibini öğrencilere tanıttı. Projenin katılımcı çocuklar için verimli geçeceğini söyleyen Doç. Dr. Uğraş, projede yer alanlara başarı dilekleri ile açılış konuşmasını sonlandırdı.

Her öğrencinin ateşi ölçülerek ve el hijyeni sağlanarak proje etkinlik alanına alındığı programda; proje ekibi tarafından katılımcı çocuklara sağlanan maskelerin takılma zorunluluğunun nedenleri anlatıldı ve Korona virüs tedbirlerinin öneminden bahsedildi. İki farklı grup halinde oluşturulan katılımcı öğrencilere birer hafta süre ile verilecek eğitimde; Mikro dünyayı ne Kadar Tanıyorum? Mikro Dünyayı Tanıyalım 1

