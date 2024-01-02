YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı

Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı

02.01.2024 12:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta önce ailesi, sonra da eşi tarafından okumasına izin verilmeyen 64 yaşındaki Badisabah Derdiyok, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdi, şimdi de üniversite eğitimini sürdürüyor.

Muş'a 20 kilometre uzaklıktaki Şenova köyünde, jandarma ekipleri ve öğretmenlerin çabasıyla ilkokula başlayan Derdiyok, 1972 yılında ailesiyle İstanbul'a göç etti.

2006'da eşiyle boşandıktan sonra eğitim hayatını sürdürmeye karar veren 3 çocuk annesi Derdiyok, ortaokulu ve liseyi açıktan bitirip Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı.

Azmiyle gençlere örnek olan Derdiyok, AA muhabirine, boş zamanlarında hem üniversitede ney ve erbane kurslarına katıldığını hem de haftanın 2 günü spor salonuna gittiğini söyledi.

"Boğaziçi Üniversitesini kazansaydım, bu kadar sevinmeyecektim, çünkü Muş'u çok seviyorum." diyen Derdiyok, köylerinde kız çocuklarının okutulmadığını anlattı.

Derdiyok, şöyle konuştu:

"Köyümüzde kız çocuklarını okutmuyorlardı. O yıl devlet bir karar almış, öğretmen ve jandarma ekipleri, köyleri gezerek okul çağındaki kız çocuklarının okula kazandırılması için çalışma yürütmüştü. Bu sayede beni de okula kaydettiler, şans eseri ilkokulu okudum. İlkokul bittikten sonra ortaokul çağımda okula gidemedim ve çalışmak zorunda kaldım. 15 yaşındaydım. Komşumuz görücü usulüyle beni oğluna istedi. Annem bana sorduğunda, okula gidebilme ümidiyle bu teklifi kabul ettim. 15 yaşında evlendim ama yağmurdan kaçarken doluya yakalandım. Eşim de okumama izin vermedi. Baskı gördüm."

"KENDİME 'NE BEKLİYORSUN?' DEDİM VE BAŞLADIM"

Eşinden boşandıktan sonra ayakları üzerinde durmaya çalıştığını anlatan Derdiyok, çocuklarının büyüdüğünü, mezun olduğunu, kendisinin de emekliye ayrıldığını aktardı.

Evde vakit geçirmeyi çok sevmediğini dile getiren Derdiyok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aklıma eğitim geldi. Kendime 'Ne bekliyorsun?' dedim ve başladım. Hemen Halk Eğitimi Merkezine giderek ortaokula kayıt yaptırdım. Kitaplarımı verdiler, bir çocuğa oyuncak alınmış gibi sevine sevine eve geldim. O hevesle başladım okumaya. Ortaokulu ve ardından liseyi bitirdim. Bir özgüven geldi. Üniversite niye olmasın dedim. O arada Muş Alparslan Üniversitesini araştırıyorum. Üniversite sınavına girmeye karar verdim. Üniversiteye hazırlık kitapları aldım. Bir yıl çalıştım, bir arkadaşım da bana matematik çalıştırdı. Sınava girdim, Muş'ta İletişim Fakültesini kazandım. Geleneklerinden dolayı okuyamadığım memleketime, kader beni üniversite okumaya gönderdi. Bu anlamda çok mutluyum, okulu ve bölümümü de çok seviyorum. Ödev yapmak, ders çalışmak çok zevkli geliyor bana. Öğrenci arkadaşlarım bazıları çocuğum yaşında. Çok güzel bir diyaloğumuz var. Çok iyi anlaşıyoruz."

Üniversiteyi kazandıktan sonra birçok kişiden farklı tepkiler aldığını ifade eden Derdiyok, "Gözümü korkutmaya çalışanlar oldu. Ben de cevap olarak '6 yaşındayken nasıl baş ettiysem 60 yaşında da aynı şekilde de baş edebilirim' dedim. Hedefim iyi bir gazeteci olmak. Eğitimin yaşı yoktur. Lütfen okuyamamış kadınlar çekinmesinler, 'ben yapamam' demesinler, okusunlar. İnsan isterse başarabilir." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydınlı Berat, hemsball ile otizmi yendiAydınlı Berat, hemsball ile otizmi yendi
Arnavutköylü kadınlar "El Emeği Göz Nuru" standında ürünlerini satma fırsatı buluyorArnavutköylü kadınlar "El Emeği Göz Nuru" standında ürünlerini satma fırsatı buluyor
Talas’ta yılın ilk meclisiTalas’ta yılın ilk meclisi
Anahtar Kelimeler:
Muş Alparslan Üniversitesi Muş

Muş Namaz Vakitleri 3 Ocak Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:25
Öğle
12:23
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:34

Muş Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Çarşamba

Vereseli bizim eczanesi
Varto
Sağlik eczanesi
Bulanik
Akhan eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Haskoy
Yaşam eczanesi
Malazgirt
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.