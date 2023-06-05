YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Çocukluk arkadaşı 3 mühendis istiridye mantarı üretiyor: Kilosu 70 liradan satılıyor

Çocukluk arkadaşı 3 mühendis istiridye mantarı üretiyor: Kilosu 70 liradan satılıyor

05.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de çocukluk arkadaşı 3 mühendis, kendi imkanlarıyla kurdukları serada istiridye mantarı üreterek bütçelerine ek katkı sağlıyor. Kilosunu ise 70 liradan müşterilerine sunuyor.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yaşayan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, makine mühendisi Osman Demir, kendi imkanlarıyla kurdukları 70 metrekarelik serada istiridye mantarı üretiyor. Ayda 1 ton üretim kapasitesine sahip serada elde ettikleri mantarların kilosunu müşterilerine 70 liradan pazarlıyor.

Maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sylvan Fotios" ve "Sylvan Ivory" tohumlarını ektiklerini ifade ederek, 40 günde bir kompostan 2 kez hasat yaptıklarını söyledi.
Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan Kandemir, "Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışıyorum. Biz 3 arkadaş bu işe başladık. 3’ümüzde mühendisiz ama bu işin geleceği olduğu için ilerlemeye karar verdik. İşin üretim aşamasında ben varım. Kuluçka evre, pim bağlama evresi ve hasat evresinde de sürekli ben ilgileniyorum. Şu anki ektiğimiz tohum ’Sylvan Fotios’ ve ’Sylvan Ivory’ ektik. Aslında bu mantarın çeşitleri aynı. Toplamda bu komposttan 2 hasat alıyoruz. 40 günde de kompost hasadını bitirip, kompostu dışarı atıp yenisini koyuyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte mantar üretmeye karar verdiklerini belirten çevre mühendisi Hilmi Kılıç, "Çevre mühendisiyim. Arkadaşlarımla uzun zamandır birlikteyiz. Çocukluk arkadaşıyız. Birlikte oturuyorduk bir aradaydık dedik, ’Ne yapalım?’ ve bu işe başladık. Çadırımızı kurduk şuan çok güzel bir şekilde verim alıyoruz. Devam edeceğiz, bu işi büyüteceğiz. Daha güzel yerlere gelmeyi istiyoruz" diye konuştu.
İlk ekimde 2,5 ton mantar elde ettiklerini kaydeden makine mühendisi Osman Demir, "Makine mühendisiyim. Ekonomik yönden kazancımız şuanda iyi ilerliyor. Bahar ve kış aylarında mantara fazla talep oluyor. Yaz aylarında pazarlarda manavlarda sebze fazla olduğu için biraz talebimiz düşüyor ama bu istiridye mantarının şöyle bir özelliği var; alıcıları özel. Özellikle bu mantarı arayan insanlar. Yazında mantarımız elimizde kalmıyor. Kilogramı bundan önce 60 Türk lirasıydı. Şu an komposta gelen zamlardan dolayı ikinci ekimimizde bunu 70 Türk lirasına çıkarmak zorunda kaldık. İlk ekimimizde 2,5 ton kadar mantar aldık. Bu ikinci ekimimizde de aynı oranı yakalamayı düşünüyoruz. Yani 5 ayda 5 ton mantar almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
Ekonomik yönden kazançlarının iyi olduğunu ifade eden Demir, daha çok kış ve bahar aylarında satışlarının olduğunu yaz mevsiminde de özel müşterilerine pazarladıklarını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralıKontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Cesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildiCesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildi
Muş’ta lise öğrencileri türkülerle şehrin tarihini tanıtıyorMuş’ta lise öğrencileri türkülerle şehrin tarihini tanıtıyor
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:12
Öğle
12:49
İkindi
16:46
Akşam
20:17
Yatsı
22:01

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Erdal eczanesi
Yahsihan
Delice eczanesi
Delice
Metin eczanesi
Karakecili
Furkan eczanesi
Merkez
Kirikkale eczanesi
Merkez
Mert eczanesi
Keskin
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.