Çocukluk çağı taramalarının Covid-19’da önemi

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip korona virüs (Covid-19) döneminde yeni doğan bebeklere yapılacak taramalarda daha titiz davranılmasını isteyerek, çocukluk çağı taramalarının bir insanın sağlıklı hayat sürdürmesi için önemli olduğu vurgulandı.

3-9 Eylül 2020 Halk Sağlığı Haftası Çocukluk Çağı Taramaları konusunda Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) döneminde yeni doğan bebeklere yapılacak taramalarda daha titiz davranılması istenilip, Çocukluk Çağı Taramalarının bir insanın sağlıklı hayat sürdürmesi için önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Ülkemizde doğan her çocuk; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 17 defa ve bundan sonrada okul çağı boyunca yılda bir kez izlenmektedir. Büyüme ve gelişmenin özellikle hızlı olduğu erken çocukluk (0-3 yaş) ve ergenlik (10-19 yaş) gibi dönemlerde izlemlerin sıklığı ve içeriği farklılaşmaktadır” denildi.

Topuk kanı taraması

Doğan bebeklerden topuk kanı alınıp tarama yapıldığının da bildirildiği açıklamada, “Topuk Kanı Taraması-Yeni doğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Taraması: Doğan her bebeğin Fenilketonüri, KonjenitalHipotiroidi, KistikFibrozis ve Biyotinidaz Eksikliği yönünden taranması önemlidir. Çünkü bu taramalar sayesinde, bu hastalıklar nedeniyle oluşabilecek, geri dönüşümü olmayan hasarlar engellenebilmekte veya etkileri azaltılabilmektedir. Bebeğinizde bu hastalıkların olup olmadığının araştırılması için topuk kanı örneğinin alınması gerekmektedir. Topuk kanı taraması sayesinde her yıl 5 bin’in üzerinde bebeğimiz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan saptanmaktadır. Bu bebeklerin 3 binden fazlası hipotiroidi, yaklaşık 2 bin’i biyotinidaz eksikliği, 200 kadarı fenilketonüri ve 150 kadarı kistikfibrozis hastalığına sahiptir. Tarama sayesinde erken saptanıp tedavi edilerek yaşıtlarıyla aynı şansa sahip olmaları sağlanabilmektedir. Bakanlığımız, topuk kanı taramasına eklenebilecek ve çocuklarımızın hayatını olumlu yönde etkileyecek başka hastalıkların tarama programına dahil edilmesi için bilim kurulları ile çalışmalar yürütmektedir. Sadece topuğundan alınacak birkaç damla kan ile çocuklarımızın hayata sağlıklı başlamasını sağlayabiliriz” şeklinde vurgu yapıldı.