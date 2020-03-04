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Çocukluk hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk annesi Yıldız Yılmaz, aldığı eğitimle kendi kıyafetlerini tasarlayıp dikmenin mutluluğunu yaşıyor - Yıldız Yılmaz: "Ne istersem onu dikiyorum. İki kızım var, onlara da çeyiz yaptım" - Şahinbey Spor ve Kültür Merkezi Tasarım Atölyesi Eğitmeni Ayşe Çakşak: - "Kursiyerimiz dikiş olarak da tasarım olarak da istediği her şeyi yapabilecek kabiliyete sahip, güzel tasarımları var. Tasarımlarıyla diğer kursiyerlere de örnek oluyor"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki Yıldız Yılmaz, kendi kıyafetlerini tasarlayıp dikme hayalini katıldığı kurs sayesinde gerçekleştirdi.

Yakınlarının tavsiyesiyle Şahinbey Spor ve Kültür Merkezi Tasarım Atölyesi'ne giden 3 çocuk annesi Yılmaz, çocukluğundan bu yana hayal ettiği ancak bir türlü fırsat bulamadığı kıyafet tasarımını kurs sayesinde gerçekleştirdi.

Aldığı eğitimle kendi kıyafetlerini tasarlayan, atölyenin en yaşlı kursiyeri olmasına rağmen azmi, çalışkanlığı ve tasarımlarıyla diğer kursiyerlere örnek olan Yılmaz, çocukları ve torunlarına da kıyafet dikiyor.

Yılmaz, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana hep kıyafet dikmeyi istediğini söyledi.

Gençliğinde fırsat bulamadığını ancak şimdilerde boş vaktinin bol olduğunu anlatan Yılmaz, kursun açıldığını öğrenince hemen başvuruda bulunduğunu ve severek eğitimlere katıldığını ifade etti.

Kıyafet dikmeyi çok sevdiğini belirten Yılmaz, "Çocukluğumdan beri hep kendi kıyafetimi dikmeyi istiyordum. Mağazadan aldığım kıyafetlerin kolu dar veya kısa oluyor. Ben bol giymek istiyorum. Yaptığım kıyafet istediğim gibi oluyor ve kendimi daha rahat hissediyorum. İsteğime göre diktiğim kıyafetleri giymek beni daha çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yılmaz, atölyede çok güzel zaman geçirdiğini dile getirerek, "Hocamız çok iyi, güzel bir ortam var. Burada dikiş ve çizim yaparken hastalıklarım hiç aklıma gelmiyor. Ne istersem onu dikiyorum. İki kızım var, onlara da çeyiz yaptım." ifadelerini kullandı.

- "Kursiyerlere de örnek oluyor"

Eğitmen Ayşe Çakşak da Yılmaz'ın örnek bir kursiyer olduğunu vurguladı.

Yıldız Yılmaz'ın çok güzel işlere imza attığına dikkati çeken Çakşak, şunları kaydetti:

"Kursiyerimiz dikiş olarak da tasarım olarak da istediği her şeyi yapabilecek kabiliyete sahip, güzel tasarımları var. Tasarımlarıyla diğer kursiyerlere de örnek oluyor. Kursumuza her gün düzenli geliyor. Çok çalışkan, azimli. Yapmak istediğini kafasına koyduğu anda yapabiliyor. Ne isterse tasarlıyor, çocuklarına, torunlarına tasarımlar yapıyor. Bizim eşarp olarak kullandığımız tülbentlerin kenarındaki dantelleri kesip atmıyor. Yaptığı kıyafetin üzerine uyguluyor. Eskiyi yeniye çevirmeye çalışıyor. Hiçbir eskisini atmıyor. Gayet başarılı çalışmalar yapıyor."

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Çocuk hayali Gaziantep Tasarım Atölyesi Yıldız Yılmaz

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