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  4. "Code.Yapıkredi Ideathon: Finansın Geleceği" ile 48 saatlik maraton başlıyor

"Code.Yapıkredi Ideathon: Finansın Geleceği" ile 48 saatlik maraton başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.11.2020 10:07 | Son Güncelleme

"Code.Yapıkredi Ideathon: Finansın Geleceği" ile 48 saatlik maraton başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, finans dünyasında iz bırakacak fikirlerin üretilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 27-29 Kasım'da ATÖLYE iş birliği ile "Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği" online etkinliğini düzenliyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, "Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği" etkinliğine üniversitede okuyan 18-25 yaş arası öğrenciler bireysel olarak veya 2-5 kişilik takımlar halinde katılabilecek.

27-29 Kasım 2020'de ATÖLYE iş birliği ile yapılacak etkinliğe başvurular ise 22 Kasım'a kadar code.yapikredi.com.tr üzerinden yapılıyor.

Başvurular arasından yapılacak ön eleme sonunda Ideathon’da yer almaya hak kazanan katılımcılar, 48 saat boyunca fikir geliştirecekler. Etkinlik sonunda birinci olan takım 10 bin TL, ikinci takım 6 bin TL, üçüncülüğe hak kazanan takım ise 4 bin TL değerinde puan kazanacak.

- Geleceğin finans sektörünün temelleri atılıyor

Geleceğin finans sektörünün temellerini en ilerici çözümlerle bugünden atmayı hedefleyen Yapı Kredi, bankacılığın geleceğinde kilit öneme sahip konular hakkında gençlerin yenilikçi bakış açılarıyla çözüm üretim süreçlerine dahil olmasını amaçlıyor. Bu kapsamda üniversiteli gençleri disiplinlerarası girişimci ve yaratıcılarla bir araya getiren "Code.YapıKredi Ideathon: Finansın Geleceği" programında açık bankacılık, sohbet botu hizmetleri, varlık yönetimi ve finansal sağlık, 18 yaş altı gençlerin finans hizmetiyle tanıştırılması ve finans dışı sektörlerle entegrasyon konulu fikirler paylaşılacak.

Ideathon kapsamında katılımcılara yaratıcı problem çözme eğitimi, uzman katılımcılar ile seminerler, koçluk ve mentorluk destekleri de verilecek.

- Fintech ekosistemini geliştiren program

Yapı Kredi, Code.YapıKredi programı ile finansal teknoloji odaklı ürünlerin, hizmetlerin ve girişimlerin ortaya çıkmasını desteklerken, etkin ve sürekliliği olan bir fintech ekosistemi de yaratmayı amaçlıyor.

Program, fikirlerini bir adım daha öteye taşımak isteyen girişimcilere yol gösterirken, yenilikçi fikirlerin ürünleştirilmesi sürecinde de girişimcilere eşlik ediyor.

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