Code.YapıKredi İle Girişimcilik Sohbetleri serisi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi’nin finansal teknoloji (Fintech) ekosisteminin büyümesini ve kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi hedefleyen programı Code.YapıKredi, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek içerikleriyle Girişimci Sohbetleri'ne kaldığı yerden devam ediyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, geniş kitlelere öğretmeyi hedefleyen Code.YapıKredi, Girişimci Sohbetleri'ne devam ediyor.

Moderatörlüğünü Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal’ın üstleneceği serinin ikinci halkasında, yapay zeka (AI) destekli ve nesnelerin interneti (IoT) tabanlı bir tarım girişimi olan ForFarming Kurucu Ortağı Levent Atlas, ForFarming özelinde tarım teknolojilerinin bugününü ve yakın geleceğini aktaracak. Yapı Kredi’nin Facebook ve Youtube sayfaları üzerinden izlenebilecek canlı yayın, 9 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’da başlayacak.

Finansal teknoloji odaklı ürünlerin, hizmetlerin ve girişimlerin ortaya çıkmasını desteklerken etkin ve sürekliliği olan bir fintech ekosistemi yaratmayı amaçlayan Code.YapıKredi, Girişimcilik Sohbetleri ile girişimcilikle ilgilenenleri bu ekosistemdeki uzmanlarla buluşturarak onların hikayesini dinleme ve öğrenme fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda düzenlediği etkinliklerle bu yıl, pandeminin girişimcilik ekosistemine getirdikleri, yaşanılan dönüşüm, girişimciliğin bugünü ve yarını uzman konuklarla derinlemesine incelenecek.

Dijital ortamda yürütülecek olan seri, farklı konuşmacıların katılımlarıyla yıl sonuna kadar devam edecek.

