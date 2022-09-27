"Coğrafi işaret", Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Ata tohumu ile üretilen coğrafi işaretli Tekirdağ soğanında bu yıl 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Az sulu, sık dokulu, topacı andıran görüntüsü, bakıra benzeyen kabuk rengiyle öne çıkan Tekirdağ soğanının eylülde başlayan hasadı ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, Trakya'da coğrafi işaret belgesi alan 22 ürünün bulunduğunu belirterek, son tescili ise Tekirdağ soğanının aldığını söyledi.

Tekirdağ soğanının ata tohumu olduğunun ve geleneksel yöntemlerle üretildiğinin altını çizen Şahin, "Tekirdağ soğanı Türkiye'de il ismi ile tescil alınan tek soğan çeşidi. Türkiye'nin başka illerinde soğanlar var ama Osmanlı'dan günümüze aktarılmış, ata tohumu ve geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan Tekirdağ soğanının coğrafi işaret tescilini aldık." dedi.

Şahin, Tekirdağ soğanının İstanbul'un lüks restoranlarının mutfaklarında kullanıldığına dikkati çekerek, coğrafi işaretin pazara katkısının daha çok olacağına inandıklarını belirti.

Çerkezmüsellim köftesi, Meşhur Tekirdağ bulaması ve Tekirdağ kirazı gibi bazı ürünler için de başvuruda bulunduklarını aktaran Şahin, yılbaşına kadar bunların da coğrafi işaret almasını beklediklerini kaydetti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da soğanın 2 bin 500 dekarlık alanda üretiminin yapıldığını ifade etti.

Soğanın kentte 300 aile tarafından yetiştirildiğini belirten Öcal, "Tekirdağ soğanında 5 bin ton rekolte bekliyoruz. Tekirdağ soğanının tohumları ata tohumudur." dedi.

Soğan üreticisi ve tüccar Remzi Köşdere ise Tekirdağ soğanının tescillenmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

