Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesinde kalite damla sulama ile artacak

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli organik Çamoluk şeker kuru fasulyesinin üretim ve kalitesi damla sulama sistemiyle artırılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Çamoluk ilçesinde damla sulama sistemlerinin kurulumunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Damla sulamayla organik Çamoluk şeker kuru fasulyesi üretimi yapılan alanlarda daha yüksek ve kaliteli ürün elde edilebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Damla sulama, bitkileri yetiştirmek için kullanılan en verimli su dağıtım sistemlerinden birisidir. Suyu doğru zamanda ve direkt, bitkinin kök bölgesine teslim ederek her bir bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu, doğru zamanda almasını sağlar ve bitkilerin optimum seviyede büyümelerine yardımcı olur. Damla sulama sayesinde çiftçiler sudan, enerji ve hatta bitki koruma ürünlerinden tasarruf ederken daha yüksek verim elde edebilirler."