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Coğrafi işaret tescilli Derinkuyu fasulyesinin hasadı başladı

30.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi işaret tescilli Derinkuyu fasulyesinin hasadı başladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, coğrafi işaret tescilli ürünlerden fasulyenin hasadı protokolün katıldığı törenle başladı.

Kuyulutatlar köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve davetliler, fasulye topladı.

Vali Becel, bölgede alternatif ürün kapsamında fasulye üreticiliğinin yaygınlaştığını belirtti.

Kuru fasulye üretimi açısından Nevşehir'in ülke genelinde dördüncü sırada yer aldığını dile getiren Becel, "Türkiye'nin üretiminin yüzde 11'ini karşılıyoruz. İl genelindeki üretimin de yüzde 55'ini Derinkuyu'da gerçekleştiriyoruz. Bölgede kullanılan tohum yabancı menşeli, yerli tohumun da yaygınlaştırılması kapsamında bu yıl 253 çiftçiye destek sağlandı. Yıllık 34 bin ton üretimimiz var." dedi.

AK Parti Milletvekili Açıkgöz de AK Parti iktidarları döneminde çiftçinin yüzünün gülmesi için çalıştıklarını, açıklanan ürün fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini kaydederek, hasadın bereketli olmasını diledi.

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