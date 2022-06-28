YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Coğrafi işaretle tescillenen "Sivas pastırması" etkinlikte tanıtılacak

Coğrafi işaretle tescillenen "Sivas pastırması" etkinlikte tanıtılacak

28.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi işaretle tescillenen "Sivas pastırması" etkinlikte tanıtılacak

Coğrafi işaretle tescillenen "Sivas pastırması" etkinlikte tanıtılacak

SİVAS (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alan Sivas pastırmasının tanıtımı için çalışma başlatıldı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yazılı açıklamasında, coğrafi işaret tescil belgesi ile Sivas pastırmasının resmi anlamda markalaştığını belirtti.

Pastırmanın lezzetini kentte yetiştirilen büyükbaş hayvan etinden, Sivas tuzundan ve çemeninden aldığını aktaran Hastaoğlu, "Sivas pastırması için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesini aldık. Sivas Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde artık Sivas pastırması hak ettiği yere ulaştı." ifadesini kullandı.

Kente özgü pastırmanın tanıtımı için yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Sivas pastırmasının tüm Türkiye'ye tanıtılması noktasında valiliğimiz himayelerinde, belediyemiz, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile Ticaret Borsası koordinesinde 4 Temmuz'da Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde tanıtım etkinliği düzenleyeceğiz. Etkinlikte, Sivas'ta pastırma üretimi yapan firmalarımız stant açacak ve tadımlık pastırma ikramında bulunacak. Etkinliğimize halkımızı davet ediyoruz."

Coğrafi işaretle tescillenen

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
Ağrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandıAğrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Sivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandıSivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:04
Sabah
04:59
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
21:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.