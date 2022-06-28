Coğrafi işaretle tescillenen "Sivas pastırması" etkinlikte tanıtılacak

SİVAS (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alan Sivas pastırmasının tanıtımı için çalışma başlatıldı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yazılı açıklamasında, coğrafi işaret tescil belgesi ile Sivas pastırmasının resmi anlamda markalaştığını belirtti.

Pastırmanın lezzetini kentte yetiştirilen büyükbaş hayvan etinden, Sivas tuzundan ve çemeninden aldığını aktaran Hastaoğlu, "Sivas pastırması için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesini aldık. Sivas Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde artık Sivas pastırması hak ettiği yere ulaştı." ifadesini kullandı.

Kente özgü pastırmanın tanıtımı için yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Sivas pastırmasının tüm Türkiye'ye tanıtılması noktasında valiliğimiz himayelerinde, belediyemiz, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile Ticaret Borsası koordinesinde 4 Temmuz'da Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde tanıtım etkinliği düzenleyeceğiz. Etkinlikte, Sivas'ta pastırma üretimi yapan firmalarımız stant açacak ve tadımlık pastırma ikramında bulunacak. Etkinliğimize halkımızı davet ediyoruz."



