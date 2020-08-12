Coğrafi işaretli Ardahan çiçek balında "en tatlı heyecan" başladı

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen yöreye özgü bal, bu yıl da kilogramı 100 liradan satılıyor.

Kendine özgü aromasıyla bilinen balın ilk sağımı yapılmaya başlandı. Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 üretici, 45 bin kovanda sofraları tatlandıracak balın tatlı yolculuğu için mesai yapıyor.

- "Geçen yıla göre çok ciddi bir düşüş var"

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine, bal sağım sezonunun başladığını söyledi.

Geçen yıla göre beklenen verimi göremediklerini ifade eden Evliyaoğlu, "Geçen yıla göre çok ciddi bir düşüş var. Bu bölge bölge değişebiliyor. Bazı kovanlarda yüzde 80'e varan bir kayıp söz konusu. Bunun en büyük nedeni mayıs yağmurları. Bu yıl etkisini fazla gösteren mayıs yağmurları bala ve polene çok ciddi zara verdi." ifadelerini kullandı.

Evliyaoğlu, bal sağım sezonun kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

- "Beklediğimiz verim alınmadı"

Merkeze Bağlı Çataldere köyünde arıcılık yapan Büşra Bilgin de bu sezonda balda bekledikleri verimi alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bizde de istenilen verim alınmadı. Verim anlamında bölge olarak birçok noktaya göre daha iyi durumdayız. Çok mu kötü, hayır. Yani ne çok kötü ne de çok iyi. Ancak beklediğimiz verim alınmadı. Geçen yıl ortalama bir kovanda alınan bal 13 kilogram iken, bu yıl 7 kilograma kadar düştü. Bizden daha kötü olan arıcılar var. İnşallah gelecek yıl verim artar, ümidimizi yitirmiyoruz."

Bilgin, geçen yıl sarıya yakın olan bal renginin bu yıl çiçek farklılığından kaynaklı daha çok kırmızıya yakın oluştuğunu sözlerine ekledi.

