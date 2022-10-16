YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Coğrafi işaretli "Geyve ayvası" yurt dışından da alıcı buluyor

Coğrafi işaretli "Geyve ayvası" yurt dışından da alıcı buluyor

16.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hasadına başlanan ayvadan 100 bin ton rekolte bekleniyor

ÖMER FARUK CEBECİ - Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip Sakarya'nın Geyve ilçesinde yetiştirilen "Geyve ayvası", iç pazarın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

İlçedeki 13 bin dekar alanda üretilen ve lezzetiyle ünlenen ayvanın hasadı başladı. İki yıl önce coğrafi işarete kavuşan Geyve ayvasından 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tercih edilen ayva, ağaçlardan titizlikle toplanarak bahçede kalitesine göre ayrıldıktan sonra iç piyasa ve ihracat için paketleniyor.

Dalında da alıcı bulan ayva, ilçedeki soğuk hava depolarında bir süre muhafaza edildikten sonra iç pazarın yanı sıra Rusya, Almanya, Katar, Hollanda ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.

- "Ayvanın tanınırlığı ciddi anlamda artmış vaziyette"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine, ilçedeki ayva üreticisinin rekolteden memnun olduğunu söyledi.

Bahçesinin bakımlarını düzgün yapan üreticilerin ayvadan beklediklerini aldığını dile getiren Kaya, "Geyve Belediyesi, Türkiye'de ilk defa bir belediyenin çıkardığı markaya sahip; Geyva. 178 çeşit ürün çıkartıyoruz. Sirkesi, reçeli, pekmezi, sabunu, aklınıza ne geliyorsa ayvanın her şeyini yapıyoruz." diye konuştu.

Anlaşma çerçevesinde Fatih Belediyesi için 1 milyon kavanoz kahvaltılık reçel üreteceklerini anlatan Kaya, "Ayvanın Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde tanınırlığı ciddi anlamda artmış vaziyette." dedi.

- "İşleyip hem ihracata hem iç piyasaya gönderiyoruz"

Soğuk hava depo işletmecisi Muhlis Aygün de ayvaları depolara almaya başladıklarını kaydetti.

Ayvaları depoda sınıflarına göre ayırdıktan sonra iç ve dış piyasaya gönderdiklerini belirten Aygün, yıl içerisindeki talebi karşılamak için ayrıca depolarda ayva muhafaza ettiklerini anlattı.

Aygün, işletmesinde yılda 2 bin ton ayva işleme kapasitesine sahip olduklarını aktararak, "Babadan görme 30 yıldır bu işi yapıyorum. Kendi müstahsilimiz ayvayı yetiştiriyor, toplayıp bize teslim ediyor. Biz de işleyip hem ihracata hem iç piyasaya gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Muhlis Aygün, Geyve ayvasının kalitesiyle rağbet gördüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da 3. Geyve Ayva Festivali başladıSakarya'da 3. Geyve Ayva Festivali başladı
Altınordu-Samsunspor maçının ardındanAltınordu-Samsunspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Sakarya İhracat soğuk hava deposu

Sakarya Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:49
İkindi
15:53
Akşam
18:25
Yatsı
19:44
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Lafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinsel içerikli filmde oynadı

Lafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinsel içerikli filmde oynadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.