Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret ile tüketiciyle buluşacak

YETER ERDİNE - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Hepsiburada desteğiyle hayata geçirilen "HepsiTürkiye'den" programı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 66 büyüyen e-ticarete yöresel ürünlerin de eklenmesi amaçlanıyor.

Hepsiburada Kadın Girişimci ve Kooperatifler Koordinatörü Duygu Aktaş, AA muhabirine, TOBB iş birliğinde başlattıkları HepsiTürkiye'den Programı'nı Türkiye'nin 81 il, 971 ilçesindeki yöresel ve aynı zamanda coğrafi işaret tescilli ürünleri tüm Türkiye'de satışa sunmak ve dijitalleşmesini sağlamak için başlattıklarını söyledi.

Projeyle tüm yöresel ürünlerle beraber KOBİ'lerin, kadın kooperatiflerinin, yerel işletmelerin dijitalleşmesi için destekler de sunduklarını kaydeden Aktaş, yüzde 1 komisyon oranı, 100 fotoğraf çekimi, reklam ve pazarlama destekleriyle KOBİ'leri desteklediklerini ifade etti.

Duygu Aktaş, bu anlamda yeni çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin milli hazinesi coğrafi işaretli ürünler bizim için çok önemli. Projeyi, tüketiciler ve üreticiler tarafından ürünlere aynı bilinçle sahip çıkılması, üreticilerin sürdürülebilir bir üretimle ürünlerinin gerekli pazar imkanını bulması için başlattık. Türkiye'nin tüm illerinde ticaret odaları ve borsalarımızın destekleriyle yerel üreticilerimizle, KOBİ'lerimizle, kadın kooperatiflerimize ulaşarak programımızı tanıtıp onların dijital ekonomi ile e-ticaretle tanışmalarını sağlayarak pazar imkanlarını genişletiyoruz. Öte yandan Türkiye'nin e-ticaret hacmine destek oluyoruz."

- Coğrafi işaretli ürünler sayfası olacak

Coğrafi işaretler özelinde aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu ile de çok yakın çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aktaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla protokol imzalanacak. Bununla beraber coğrafi işaretli ürünlerin takibi, e-ticaretle tanışması, tüm Türkiye'de tüketiciler nezdinde talep yaratılması için başlatmış olduğumuz Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri sayfası ile de tüm Türkiye'yi coğrafi işaretli ürünlerimizle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de kadın girişimcilere destek veren ilk şirket olma unvanına sahip olduklarını kaydeden Aktaş, 2017 yılında Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile 4 yılda 23 binden fazla kadın girişimciyi e-ticaretle tanıştırdıklarını dile getirerek, "85 kadın kooperatifi Hepsiburada'da şu anda aktif olarak ticaretlerini sürdürüyor. Kadın girişimciliğine verdiğimiz destekler hız kesmeden devam ediyor. Şirket sermaye yapılarına göre vermiş olduğumuz faydalarla sermayesi küçük olan kadınlara daha büyük fırsatlar sunarak işlerini e-ticarete taşımalarını ve büyütmelerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- 45 bini aşkın satıcı platformda bir araya geliyor

Şirket olarak salgın döneminde iş hacimlerinin arttığını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

"45 bini aşkın satıcımız var şu an platformumuzda. Pandemi ile beraber e-ticaretin büyümesi ile Hepsiburada'da bizim bir önceki yıla göre satışlarımız iki katına çıktı. Aynı zamanda KOBİ'lerimize, kadın girişimcilerimize verdiğimiz pandemi destekleriyle beraber işlerini daha da büyütme şansları oldu. Bugün HepsiTürkiye'den projesi ile aslında e-ticaretin bu ivmelenen satış rakamlarını yöreselden ulusala taşımak gibi bir hedefimiz var. Böylece hem kadın girişimcileri, hem kadın kooperatiflerini, yereldeki tüm KOBİ'leri, tüm satıcıları HepsiTürkiye'den ve Hepsiburada'daki açacakları mağazalarla işlerini büyütmeye davet ediyoruz. Hepsiburada'nın coğrafi işaretli ürünler için yapmış olduğu coğrafi işaretli ürünler burada sayfası ile bu kıymetli ürünlerimizi sürdürülebilir kılmak, pazar fırsatı yaratabilmek açısından özel bir sayfada tamamen coğrafi işaret amblemleri ile ayrıştırarak tüketicimizle buluşturuyoruz. Bu ürünler de aynı zamanda tüketicilerimizin kolayca ayırt etmesi için il, ilçe bilgileri ve HepsiTürkiye'den etiketleri ile diğer ürünlerden de ayrıştırılmış olacak."

Yöresel ürünlerin yöresinden ulusala açılmasının bu şekilde mümkün olacağına işaret eden Aktaş, üreticileri bu platforma katılmaya davet etti.

