Çoğu ağrının nedeni fazla kilolar

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, fazla kiloların vücutta ağrıya neden olduğunu söyledi.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Fazla kilo demek çoğu birey için fazla yağ oranı demektir. Yağ hücreleri iltihabı artıran kimyasallar, sitokinler ürettiği için kilolu kişilerde daha fazla ağrı şikayetleri gözlemliyoruz. Özellikle kilolu hastaların sırt, bel ve eklem ağrıları hayatlarını kabusa çevirebiliyor. Ağrıların çoğu nedeni beslenme yanlışları, fazla kilolar ve yüksek yağ oranları olarak karşımıza çıkabiliyor. Yapılan birçok araştırmada şişman bireylerin daha çok ağrı çektikleri ortaya çıkmıştır. Ağrı ve şişmanlık (obezite) iki farklı rahatsızlık olmalarına rağmen birlikte hareket etmektedirler, çözümleri de ortaktır. Ağrılardan kurtulmak istiyorsanız ilk adım yaşam tarzı değişikliği ve fazla kilolardan kurtulmak olacaktır” dedi.

Vücut kitle indeksiniz yüksekse dikkat

Şişmanlık ile ağrı arasındaki ilişkinin birçok bilimsel çalışmaya konu olduğunu ifade eden Op. Dr. Bıkmaz, “Önemli olan bir şey varsa o da şişmanlık oranı arttıkça ağrıların artmasıdır. Aldığınız ekstra her 1 kilo vücudunuza ekstra 8 kat baskı oluşturmaktadır. Bu da belinize, bacaklarınıza baskı ve ağrıyla sonuçlanacaktır. Şişmanlık ve obezite oranları vücut kitle indeksine göre değerlendirilmektedir. Vücut Kitle indeksi (endeksi) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından onaylanan boya göre ağırlık değerlendirme yöntemidir. Herkesin olması gereken kilo yaşına, boyuna, cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. Kilonun fazlası vücudunuzda 24 saat taşıdığınız yükten ve zarardan başka bir şey değildir” diye konuştu.