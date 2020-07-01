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Çok amaçlı kültür evleri hizmete sunuluyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.07.2020 17:48 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri kırsal mahallelerde yapımı ve mefruşatı tamamlanan çok amaçlı kültür evlerinin çevre düzenlemesini yapmaya devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsalda vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda kırsal mahallelerde yapımlarına başlanan tüm çok amaçlı kültür evleri hizmete hazır hale getirildi. Belediye ekiplerince halı serim işlemleri tamamlanan kültür evlerin de son olarak çevre düzenlemeleri de yapılıyor. Fen İşleri ekipler son olarak kırsal Kayalı Mahallesinde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evinin çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.
Çalışmalar vatandaşların takdirini toplarken, Kayalı Mahalle Muhtarı Mahmut Doğan, "Daha önce taziye evimiz yoktu. Bir taziye, bir düğün oldu mu yerimiz dardır. Sıkıntılar çekiyorduk. Şimdi sağ olsun taziye evimizi yaptı, sonrasında çevre düzenlemesini de yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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