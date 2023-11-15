YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Çok rahat çok profesyonel: Yaşlı kadın, saniyeler içinde çantayı böyle çaldı

Çok rahat çok profesyonel: Yaşlı kadın, saniyeler içinde çantayı böyle çaldı

15.11.2023 12:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşlı bir kadının çanta dükkanından saniyeler içinde profesyonelce yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Çok rahat çok profesyonel: Yaşlı kadın, saniyeler içinde çantayı böyle çaldı

Dar Sokak’ta bulunan bir çantacı dükkanında meydana gelen olayda çanta bakma bahanesiyle gelen yaşlı bir kadın, üzerindeki şalı çantaların üzerine atarak hırsızlık yaptı. Yaşlı kadının rahat ve profesyonelce saniyeler içinde yaptığı hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının çanta bakma bahanesiyle gelmesi ve üzerindeki şalı çantaların üzerine atarak hırsızlık yapması yer alıyor.

"YOLDA ZOR YÜRÜYOR BELKİ AMA ÇANTA ÇALIYOR"

Hırsızlık olayını güvenlik kameralarına bakınca anladığını aktaran iş yeri sahibi Onur Baycan, yaşananlarını aktardı. Baycan, “Olay, dün saat 14.00 gibi oldu. 80 yaşlarına merdiven dayamış bir teyzemiz, şalını çantanın üzerine örtüyor. Tam o sırada bizim görüş açımızı istemeyerek kapatan müşterimiz sayesinde şalın içine sokuyor çantayı alıp gidiyor. Böyle bir durum yaşandı maalesef hiç ummayacağımız bir şey, biz kendimiz utanıyoruz artık ne diyeyim. Belki torunu, çoluğu çocuğu var yazık yolda zor yürüyor belki ama çantayı örtü yöntemiyle alıyor, gidiyor. Sözün bittiği yerdeyiz diyecek bir kelimemiz yok” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dere yatağına devrildi: 1 yaralıDere yatağına devrildi: 1 yaralı
T3 Yönetim Kurulu Üyesi Bayraktar Yıldırım’daT3 Yönetim Kurulu Üyesi Bayraktar Yıldırım’da
Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıKütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 15 Kasım Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:48
İkindi
15:24
Akşam
17:48
Yatsı
19:11

Sakarya Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Çarşamba

Ali kaya eczanesi
Geyve
Atlas eczanesi
Ferizli
Demet eczanesi
Adapazari
Yeni eczanesi
Akyazi
Marmara eczanesi
Hendek
Karasu eczanesi
Karasu
Nur eczanesi
Kaynarca
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.