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Çok sayıda hırsızlıktan aranıyorlardı ev hapsi ve birbirleriyle görüşmeme cezası verildi

EDİRNE HABERLERİ  | 24.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 14 yaşındaki S.G.

Çok sayıda hırsızlıktan aranıyorlardı ev hapsi ve birbirleriyle görüşmeme cezası verildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 14 yaşındaki S.G. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkeme tarafından 6 ay süreyle ev hapsi cezası ve birbirleriyle görüşmeme cezası verildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan’da gerçekleşen 5 ayrı hırsızlık dosyasının haricinde, son iki hafta içinde gerçekleşen 6 ayrı hırsızlık dosyasının şüphelisi olan S.G.(14) isimli şahsı yakaladı.
Aralarında ayakkabı, bebek arabası, bisiklet ve demir hırsızlığı gibi suçların da olduğu şahsı yakalayan ekipler, 14 yaşındaki hırsızı savcılığa gönderdi.
Çalışmalarna devam eden ekipler, aynı zamanda S.G.’nin hırsızlık olaylarını birlikte gerçekleştirdiği, İ.O.(14) isimli şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.
Mahkemeye çıkarılan S.G. ve İ.O.,’ya mahkemece 6 ay ev hapsi ve 6 ay boyunca birbirleriyle görüşmeme cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.

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