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Çok sayıda okuldan Atatürk büstü çalan kişiler yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 24.07.2020 15:51 | Son Güncelleme

Bazı okullarda gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Bursa'da, bir ay içinde çok sayıda okuldan Atatürk büstü çalan ve bunları satın alan 4 kişi gözaltına alındı.

8-23 Temmuz tarihleri arasında Yıldırım ilçesinde bulunan 7 ilkokul ve lisenin Atatürk büstleri bulundukları yerden çalındı.

Okul yönetimlerinin haber vermesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okulların güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Bu görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, büstleri çalan K.A. ve M.T. ile bu büstleri satın alan hurdacılar M.E. ve G.E'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan bazı okullarda gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Atatürk büstlerini yerinden söken şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıkları anlar görüntülerde yer aldı.

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