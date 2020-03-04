YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Çok Sesli Çocuk Korosunun ilk koristleri belirlendi

Çok Sesli Çocuk Korosunun ilk koristleri belirlendi

MERSİN HABERLERİ  | 04.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Çok Sesli Çocuk Korosunun ilk koristleri belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Çok Sesli Çocuk Korosunun ilk koristleri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi, 7-13 yaş arası çocukların başvurduğu seçmeleri gerçekleştirdi. Gerekli yeterliliği sağlayan 52 çocuk koroya seçildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde ilk kez kurulacak olan Çok Sesli Çocuk Korosunun seçmeleri Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Bengi İspir Özdülger’in de yer aldığı Seçici Kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucu, gerekli yeterliliği sağlayan 52 çocuk, Çok Sesli Çocuk Korosuna katılmaya hak kazandı.
Verilecek eğitimle çocuklara müzik becerilerini geliştirme ve ses eğitiminin yanı sıra çok sesli koro kültürü öğretilecek. Müziğe yatkın çocukların bir araya gelerek kaynaşması, temel müzik eğitimi alarak grup çalışması yapmaları, sahne eğitimi ile topluluk karşısında kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmeleri için de eğitimler verilecek.

“Çocuklarımızın önünü açmak adına bu projeyi hayata geçiriyoruz”
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Özdülger, yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez Çok Sesli Çocuk Korosu kurulacağına dikkat çekti. Özdülger, “Kültür ve sanat etkinlikleri kadar, bu sanat dallarının eğitimine ve yeni projelerin hayata geçmesine de önem veren Başkanımız Vahap Seçer’in verdiği destekle belediyemizin çatısı altında ilk kez Çok Sesli Çocuk Korosunu kurmaya karar verdik. Mersin’de yaşayan insanların kültürel altyapısı, böyle bir projeye müsait. Zaten başvurulara gösterilen yoğun ilgi bunu gösterdi. Yapılan başvurular sonucu gerçekleşen seçmelerde Seçici Kurul olarak ince eleyip, sık dokuyarak 52 çocuğumuzu belirledik. Bu alanda gelecek vadeden çocuklarımızın temelini sağlamlaştırmak ve önünü açmak adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ayrıca, çocuklarımızı derslerindeki başarılarının yanı sıra bu tür alanlardaki yeteneklerine göre de değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Mersin Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:01
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:45
Yatsı
19:59

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Değer Eczanesi
Merkez
Deren Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Kaleyolu Eczanesi
Merkez
Mersin Plus Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de yaşayanların yüzde 43’ü Mersin dışından

Mersin’de yaşayanların yüzde 43’ü Mersin dışından

Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Polis Memuru Kansere Yenik Düştü

Polis Memuru Kansere Yenik Düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.