YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Çökelekler yüzyıllardır doğal buzdolabında muhafaza ediliyor

Çökelekler yüzyıllardır doğal buzdolabında muhafaza ediliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.07.2020 16:36 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde mağaraları doğal buzdolabı olarak kullanan vatandaşlar yüzyıllardır bu geleneklerini sürdürüyor.Gerger ilçesinin 1800’ün üzerindeki rakıma sahip Avacık Yaylasında ki nehir kenarında oluşan doğal mağaralar buzdolabı olarak kullanılıyor.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde mağaraları doğal buzdolabı olarak kullanan vatandaşlar yüzyıllardır bu geleneklerini sürdürüyor.
Gerger ilçesinin 1800’ün üzerindeki rakıma sahip Avacık Yaylasında ki nehir kenarında oluşan doğal mağaralar buzdolabı olarak kullanılıyor. Gerger ilçesine bağlı Aşağı Dağlıca, Yukarı Dağlıca, Burçaklı, Çamiçi, Eskikent, Yeşilyurt köyündeki vatandaşlar çökelekleri bez torbalara doldurarak aylarca mağaralarda muhafaza ediliyor.
Her yıl binlerce kilo çökelek doğal mağaralarda 4-5 ay bekletildikten sonra, hem kendi ihtiyaçları hem de il dışındaki akrabalarının ihtiyacında kullanılıyor. Çökelekler Ekim ayında mağaralardan çıkarılarak kullanılıyor. Doğal mağaraların bulunduğu yaylanın bazı bölgelerinde yaz kış sürekli kar bulunduğu biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Kayseri'de süt işleme tesisini hizmete açtı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Kayseri'de süt işleme tesisini hizmete açtı

Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:55
Yatsı
21:30

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Erbil Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adıyaman'da boğulmak üzere olan genci vatandaşlar kurtardı

Adıyaman'da boğulmak üzere olan genci vatandaşlar kurtardı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.