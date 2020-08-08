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Çöken yola düşen kamyonet şaha kalktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.08.2020 21:30 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kum yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan yol çökünce kamyonet adeta şaha kalktı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, peyzaj çalışmasına kum taşıyan 38 SR 891 plakalı kamyonetin ağırlığına dayanamayan yol çöktü.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kum yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan yol çökünce kamyonet adeta şaha kalktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, peyzaj çalışmasına kum taşıyan 38 SR 891 plakalı kamyonetin ağırlığına dayanamayan yol çöktü. Çöken yola düşen kamyonet ise şaha kalktı. Çevredeki vatandaşların meraklı gözleri arasında açılan boşluğa düşen kamyonet, iş makinesi ile çıkarıldı.
Yolun altının boş olduğunu gören bir vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemezken, "Yolun altı bomboş, sadece asfalt tutuyor" dedi.

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