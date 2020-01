Çökmek üzere olan istinat duvarına belediye freni

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yıllardır çökme tehlikesi sergileyen eski istinat duvarı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla yeniden inşa edilmeye başlandı.

Ayvalık’ta Atatürk Caddesi üzerindeki eski Vergi Dairesi binası karşısında bulunan eski istinat duvarı; yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle son yıllarda her an çökme tehdidi arz ettiği için uzun süredir, duvarın hemen altındaki yaya kaldırımı güvenlik çemberine alınmıştı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana ilçe genelindeki vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik tehdit oluşturan sorunlara karşı belediye bünyesindeki tüm birimleri alarma geçiren Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla istinat duvarının yenisinin inşa edilmeye başlanılması vatandaşların da takdirini kazandı.

Başlatılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Ergin, “Kısa bir süre önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet binası olarak kullanmak amacıyla tahsis ettiğimiz eski Vergi Dairesi binasının hemen karşısında bulunan kaldırımdan yaya olarak vatandaşlarımızın geçmesi çok ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyordu. Üst tarafında Sakarya Camii ile belediyemiz bünyesindeki Erken Doğmuşlar Konuk Evi ve Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’mizin de bulunduğu eski istinat duvarı her an o yaya kaldırımının üzerine çökebilir ve maazallah belki de sonucunda ölümlerin bile olabileceği olumsuzlukları beraberinde getirebilirdi. Böylesi bir tehlikeyi görüp de kayıtsız kalabilmemiz mümkün olamazdı.” dedi.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri ekipleri tarafından söz konusu istinat duvarının yeniden inşa edilmeye başlanıldığını hatırlatan Başkan Ergin, “İstinat duvarını Ayvalık’ımızın otantik görünümüne uygun bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Böylelikle hem vatandaşlarımızı ciddi bir tehlikeden kurtarmış olacak, hem de daha önce izbe bir görünüm sergileyen bu duvarı ilçemize yakışır bir görüntüye kavuşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.