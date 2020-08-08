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Çöl ailesinin mutlu günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Genç ASKON Başkanı Kaan Sabri Çöl, hayatını Nur Yağmur ile birleştirdi.Genç ASKON Başkanı Kaan Sabri Çöl, Nur Yağmur ile dünya evine girdi.

Genç ASKON Başkanı Kaan Sabri Çöl, hayatını Nur Yağmur ile birleştirdi.
Genç ASKON Başkanı Kaan Sabri Çöl, Nur Yağmur ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, nikah şahitliklerini ise AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptı. Çiftin yakınları da mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı.
Nikahı kıyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

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Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
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