Çöl ailesinin mutlu günü

Genç ASKON Başkanı Kaan Sabri Çöl, hayatını Nur Yağmur ile birleştirdi.

Genç ASKON Başkanı Kaan Sabri Çöl, Nur Yağmur ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, nikah şahitliklerini ise AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptı. Çiftin yakınları da mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı.

Nikahı kıyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

