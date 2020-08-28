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Çolpan’da 3,5 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı

VAN HABERLERİ  | 28.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba’ya bağlı Çolpan Mahallesi’ne 3 bin 450 metre uzunluğunda sulama kanalı yaparak çiftçilerin hizmetine sundu.Bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yaşanan sulama suyu sorununu da bir bir gideriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba’ya bağlı Çolpan Mahallesi’ne 3 bin 450 metre uzunluğunda sulama kanalı yaparak çiftçilerin hizmetine sundu.
Bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yaşanan sulama suyu sorununu da bir bir gideriyor. Taşıma suyla arazilerin sulandığı birçok bölgede beton sulama kanalları inşa ederek çiftçilerin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi, son olarak uzun yıllardır arazileri suyla buluşmayan Çolpan Mahallesi’nin Kalecik mezrasını da sulama suyu götürdü. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yaklaşık bir ay gibi kısa sürede tamamlanan 3 bin 450 metre uzunluktaki beton kanal, çiftçinin kullanımına sunuldu. Sulama kanalı sayesinde mahalleli 850 dekarlık arazide tarımsal faaliyetlerde bulunabilecek.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal alanlarda yürütülen çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

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