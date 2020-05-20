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Çölyak hastalarına gıda paketi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.05.2020 14:44 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, çölyak hastaları için özel gıda paketi hazırlatarak Adıyaman Çölyak Derneğine teslim etti.Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan’ın talebi üzerine Adıyaman Belediyesi çölyak hastaları için gıda paketi hazırlattı.

Adıyaman Belediyesi, çölyak hastaları için özel gıda paketi hazırlatarak Adıyaman Çölyak Derneğine teslim etti.
Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan’ın talebi üzerine Adıyaman Belediyesi çölyak hastaları için gıda paketi hazırlattı. Belediye tarafından hazırlatılan 250 paket çölyak hastalarının ailelerine verildi. Gıda paketlerinin içerisinde glütensiz un, makarna ve atıştırmalık malzemeler bulunuyor.
Salih Gültoplayan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya gelerek yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti.
Salih Gültoplayan, ihtiyaç sahibi ailelere verilen bu gıda paketlerinin 3 ayda bir düzenli olarak verilmesi talebinde bulunarak, çölyak hastalığı ile ilgili bilgi verdi.
Gültoplayan, “Adıyaman Çölyak Derneği olarak çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği vermek istiyoruz. Fakat derneğimizin maddi durumu kirasını dahi ödeyemeyecek durumdadır. Siz değerli hayırseverlerden fakir fukaraya yardım ederken çölyak hastalarını da unutmamanızı rica ediyorum. Hem Ramazan ayında hem de diğer aylarda çölyak hastalarına ulaştırılmak üzere glütensiz gıda yardımı talep ediyorum” diye konuştu.

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