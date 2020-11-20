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Çölyak hastalarına gıda yardımı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, çölyakl hastaları için içerisinde glutensiz ekmek ve gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdi.Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşlemleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan çölyaklı vatandaşlar yönelik ücretsiz dağıtımını devam ettiren müdürlük, program dahilinde yürüttüğü gıda kolisi desteğini de devam ettiriyor.

Çölyak hastalarına gıda yardımı

Haliliye Belediyesi, çölyakl hastaları için içerisinde glutensiz ekmek ve gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdi.
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşlemleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan çölyaklı vatandaşlar yönelik ücretsiz dağıtımını devam ettiren müdürlük, program dahilinde yürüttüğü gıda kolisi desteğini de devam ettiriyor. Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Erol ve Türkiye Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın katılımıyla, 350 çölyaklı için gıda kolisi dağıtımı düzenlendi. Sırrın Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen gıda kolisi dağıtımında, içerisinde gluten içermeyen ekmek ve gıda malzemelerinin olduğu gıda kolilerini teslim alan çölyak hastaları teşekkür etti.

Çölyak hastalarına gıda yardımı

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