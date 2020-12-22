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Çölyak hastalarına glütensiz ekmekleri ulaştırıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.12.2020 11:48 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Korkuteli, Finike ve Manavgat’taki çölyak hastaları çin glütensiz ürünleri teslim edildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma sonucunda Antalya’nın 19 ilçesinde çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yapılıyor.

Çölyak hastalarına glütensiz ekmekleri ulaştırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Korkuteli, Finike ve Manavgat’taki çölyak hastaları çin glütensiz ürünleri teslim edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma sonucunda Antalya’nın 19 ilçesinde çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yapılıyor. Çölyak hastası olduğuna dair sağlık raporu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran vatandaşlara yapılan sosyal incelemenin ardından glütensiz ürünler içeren gıda yardım paketi veriliyor.

Ulaşmada zorluk çekiyorduk
Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesi Kızıldağ Mahallesi’nde sağlık raporuyla çölyak teşhisi konulmuş 11 yaşındaki hastaya glütensiz ürünleri ücretsiz olarak ulaştırdı. Ailesi, mahallelerinin Manavgat’a 50 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ve bu ürünlere ulaşmakta zorluk çektiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin glütensiz gıdaları evlerine kadar getirdiğini ifade etti.
Korkuteli’nin Karşıyaka Mahallesi’nde Özdemir ailesinin çölyak hastası 2 yaşındaki çocuğuna ailesine glütensiz gıda paketi desteği sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’de de çölyak hastası iki gence glütensiz gıda paketi yardımında bulundu. Sahilkent ve Saklısu mahallelerinde ikamet eden hastalara paketleri teslim edildi.

Çölyak hastalarına glütensiz ekmekleri ulaştırıldı

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