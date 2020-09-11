YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sürüyor

Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda desteğine kent merkezi ve ilçelerde devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda desteğine kent merkezi ve ilçelerde devam ediyor. Döşemealtı, Kemer ve Finike’de glutensiz gıda tüketmek zorunda olan vatandaşlara ürünleri teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Çölyak hastası vatandaşlara ürünleri ulaştırıldı. Glutensiz gıda paketleri, Yeşilbayır, Yeniköy, Başköy ve Bahçeyaka mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından teslim edildi.
Finike’ de glutensiz gıda desteği sürüyor
Büyükşehir Belediyesi Finike’deki Saklısu Mahallesi’nde oturan 23 yaşındaki Merve Topalşahin ve Sahilkent Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Ali Ateş’e 6 ay kullanabileceği glutensiz gıdaları teslim etti. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kemer’de iki aileye gıda desteği
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleri tarafından incelemesi yapılan Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Ceren Topbaş ve Kuzdere Mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki Süleyman Kılıç’a da 6 aylık glütensiz gıda desteği sağladı. 5 aylık hamile olan Ceren Topbaş’ın eşi glutensiz gıdaların maliyetinin yüksekliği nedeniyle temininde zorluk yaşadıklarını belirterek, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Portekiz ile eğitim köprüsü
Portekiz ile eğitim köprüsü
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi
İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi

Antalya Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Atlas Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Cevher Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ‘Kitap derhal toplatılmalı’
Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ‘Kitap derhal toplatılmalı’
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.