Çölyak hastalarına glutensiz gıda yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda yardımı ilçelerde de devam ediyor. Finike’de Okan Ateş’e ve Kaş İlçesinde yaşayan Kamilenur Şimşek’e glutensiz un, makarna ve bisküviden oluşan 3 aylık gıda yardımı yapıldı.

Ömür boyu glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastalarının sesine kulak veren Büyükşehir Belediyesi glutensiz un, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımını sahiplerine ücretsiz ulaştırmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından sosyal incelemesi yapılan Finike Sahilkent Mahallesinde oturan Okan Ateş’e 3 aylık glütensiz gıda içeren yardım paketi ekiplerce teslim edildi. Ateş, 16 yaşındaki oğluna 2 hafta önce çölyak teşhisi konulduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne glutensiz gıda yardımı için teşekkür etti.

"Fiyatlar yüzünden alamıyorduk"

Çölyak hastalığından dolayı glutensiz gıdalar tüketmek zorunda olduğunu fakat fiyatların yüksek olmasından dolayı ürünleri temin edemediklerini ifade eden Kaş İlçesinde yaşayan 17 yaşındaki Kamilenur Şimşek ise “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok pahalı olduğu için alamadığım ürünleri bana ücretsiz olarak getirdiğiniz için çok mutlu oldum” dedi.

Hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi çölyak hastalarının Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na sağlık raporu ile başvuru yapması gerekiyor. Glutensiz gıda yardımı hakkında bilgi almak isteyenler ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli sosyal servis uzmanlarına 249 54 28 numaralı telefondan ulaşabilir.



