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Çölyaklılar Körfez de glutensiz ürünler için fırın istiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastaları, körfezde glutensiz ekmek üretecek fırın istiyor.

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastaları, körfezde glutensiz ekmek üretecek fırın istiyor. Koronavirüs nedeniyle 9 Mayıstaki Çölyak Gününü pandemi yüzünden kutlayamayacaklarını anlatan Dernek Başkanı Betul Özdemir Kaya, bir çok kişinin çölyak hastalığını bilmediğini söyledi.
Körfez yöresindeki çeşitli etkinliklerle çölyak hastalarını bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlatan Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, çölyaklıların glutensiz gıdaya ulaşmada sıkıntı çektiklerini söyledi. Çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını anlatan Kaya, “Çölyak hastalığı nedir? Birçok kişi "çölyak"’ı bilmiyor ve bu hastalık hakkında bilgi sahibi değil. Çölyak, ince bağırsağın gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji hassasiyetidir. Çölyak otoimmun kronik bir hastalıktır. Çölyaklı bireylerin tanıyı erken almaları da çok önemlidir. Kişi ne kadar erken çölyak testi olursa tanının konmasında da fayda sağlanmış olur. Çölyak hastaları ömür boyu glutensiz beslenmek zorundadır. Bunun için hayatlarından arpa, çavdar, yulaf, buğday ve türevlerini çıkarmak zorundadırlar. Ömür boyu bu besinleri tüketmemeleri gerekir. Çölyak hastalığına yakalanan kişiler, glutensiz beslenmeyi tercih etmek zorundadırlar. Çölyaklılar, özel beslenen kişilerdir ve bu hastalıkla mücadele edebilmek için maddi durumunuzun iyi olması gerekir. Neden mi? Birkaç örnek verecek olursak normal makarnanın kg. 2.5 TL iken glutensiz makarna 400 gr. 16 TL’dir. Normal ekmek 1.5 TL. iken glutensiz ekmek 250 gr. 10-20 TL arasıdır. Normal un 1 kg. 4,5 TL. iken glutensiz un 1 kg. 14 TL’ den başlayan fiyatlarla piyasada satılmaktadır. Bu fiyatlara rağmen bu gıdaları bulmakta zorluk çekilmektedir. Bazı kişilere de bu belirtiler olmadan çölyak tanısı konulabilir. Sessiz seyreden belirtiler her 100 kişiden iki kişinin çölyaklı olabileceğini göstermektedir. Zordur çölyaklı olmak. Bizler biraz anlayış istiyoruz çevremizden. Derneğimizi kurmamızın amacı Körfez genelindeki çölyaklılara ulaşıp sorunlarını sıkıntılarını çözmek ve ara ara hazırladığımız etkinliklerde bir araya gelip hazırladığımız glutensiz gıdaları hep birlikte tüketip güzel bir gün geçirmek. Dernek olarak, önceki yıllarda Körfez genelindeki marketlerde glutensiz ürün neredeyse yokken çalışmalarımız sonucunda birkaç yıldır belli ürünlerin marketlerdeki raflarda satışa sunulmasını sağladık. Buradan ürünlerimizin bir kısmını temin ediyoruz da tabi ki bu yeterli değil. Glutensiz ürünleri çıkaran bir fırının Körfezimizde olması Körfez genelindeki çölyaklıları mutlu edecektir” dedi.

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